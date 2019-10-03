Следственный судья Высшего антикоррупционного суда с участием прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры избрал меру пресечения бывшему народному депутату Украины Станиславу Березкину.

Так, суд частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в сумме почти 15 млн гривен, сообщает пресс-служба САП.

Кроме того, суд определил бывшему нардепу процессуальные обязанности, предусмотренные ст.194 УПК Украины, а именно прибывать к определенному должностному лицу с установленной периодичностью; не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает или находится без разрешения следователя, прокурора или суда; уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми; а также сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и на въезд в Украину.

27 сентября детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении бывшему народному депутату Станиславу Березкину по делу о хищении средств Ощадбанка.

Как сообщал ForUm, 20 ноября 2018 года Верховная Рада отказалась дать согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата от группы «Воля народа» Станислава Березкина.

В конце 2016 года сообщалось, что государственный «Ощадбанк» отсудил у совладельцев агрохолдинга «Креатив» Юрия Давыдова и Максима Березкина, 200 миллионов долларов. Всего Березкин и Давыдов должны «Ощадбанку» 300 миллионов долларов по фиктивным кредитам.

7 ноября 2018 года генпрокурор подал в ВР представление о привлечении к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения в виде ареста нардепа Станислава Березкина.

По делу о присвоении средств «Ощадбанка» правоохранители задерживали сына Березкина Максима. Однако впоследствии суд отпустил его под залог в 5 миллионов гривен.

Всего по делу задержаны 10 человек, которым сообщено о подозрении и избраны меры пресечения. Все они вышли под залог.

Следствие считает, что в сентябре 2013 года – 2014 года бенефициары «Креатива» в сговоре со служащими АО «Ощадбанка», ООО «ЗМЖ», работниками ПАО «Креатив Групп» и ООО «Кредитное Брокерское Агентство» завладели 20 миллионами долларов.

Банк заключил с «Креативом» договор на 20 миллионов долларов кредита, хотя обеспечение компании позволяло выдать кредит на 7 миллионов.

Березкин с сыном были учредителями холдинга «Креатив».