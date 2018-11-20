Верховная Рада отказалась дать согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата от группы «Воля народа» Станислава Березкина. Об этом сообщает пресс-служба аппарата парламента.

Так, спикер Андрей Парубий объявил к рассмотрению вопрос о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Березкина.

Председательствующий предоставил слово генеральному прокурору Юрию Луценко, который доложил представление.

Луценко ответил на вопросы народных депутатов относительно действий, которые совершил Безрезкин, и доказательств, которые есть у следствия.

Народный депутат дал объяснения по представлению на него генпрокурора. Он опроверг приведенные в представлении факты.

Первый заместитель председателя Комитета по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины Павел Пинзеник доложил решение комитета, который поддержал представление Генпрокуратуры, и признал представление Генерального прокурора на задержание и арест Березкина недостаточно мотивированным и необоснованным.

Председательствующий поставил на голосование вопрос о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Березкина.

160 народных депутатов при необходимых 226 поддержали это представление.

Парубий проинформировал генпрокурора, что его представление не было поддержано в сессионном зале.

Как сообщал ForUm, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий направил генеральному прокурору Юрию Луценко представление на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Станислава Березкина, которого подозревают в организации хищения 20 млн долл. государственного АО «Ощадбанк».