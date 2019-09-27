Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении бывшему народному депутату Станиславу Березкину по делу о хищении средств Ощадбанка, сообщает пресс-служба Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Отмечается, что в пятницу, 27 сентября 2019 года, прокурорами САП согласовано сообщение о подозрении бывшему народному депутату Украины в совершении ряда особо тяжких коррупционных преступлений. В этот же день по поручению прокуроров детективами НАБУ в установленном законом порядке сообщено о подозрении экс-депутату по ч.3 ст.27, ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.3 ст.209, ч.3 ст.27, ч.1 ст.366 УК Украины.

Как сообщал ForUm, 20 ноября 2018 года Верховная Рада отказалась дать согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата от группы «Воля народа» Станислава Березкина.

В конце 2016 года сообщалось, что государственный «Ощадбанк» отсудил у совладельцев агрохолдинга «Креатив» Юрия Давыдова и Максима Березкина, 200 миллионов долларов. Всего Березкин и Давыдов должны «Ощадбанку» 300 миллионов долларов по фиктивным кредитам.

7 ноября 2018 года генпрокурор подал в ВР представление о привлечении к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения в виде ареста нардепа Станислава Березкина.

По делу о присвоении средств «Ощадбанка» правоохранители задерживали сына Березкина Максима. Однако впоследствии суд отпустил его под залог в 5 миллионов гривен.

Всего по делу задержаны 10 человек, которым сообщено о подозрении и избраны меры пресечения. Все они вышли под залог.

Следствие считает, что в сентябре 2013 года – 2014 года бенефициары «Креатива» в сговоре со служащими АО «Ощадбанка», ООО «ЗМЖ», работниками ПАО «Креатив Групп» и ООО «Кредитное Брокерское Агентство» завладели 20 миллионами долларов.

Банк заключил с «Креативом» договор на 20 миллионов долларов кредита, хотя обеспечение компании позволяло выдать кредит на 7 миллионов.

Березкин с сыном были учредителями холдинга «Креатив».