Пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер опубликовала в Facebook скан-копию письма на имя спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика за подписью Кучмы от 1 октября.

На встрече с представителями парламентских фракций президент Владимир Зеленский убеждал, что о капитуляции Украины после подписания так называемой «формулы Штайнмайера» речь не идет, но объяснить свою позицию с трибуны Рады отказался. Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на источники во фракциях.

В центре Киева прошла акция «Нет капитуляции» против подписания Украиной «формулы Штайнмайера».





























Глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, Богдан Яременко пояснил, что 1 октября в Минске представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма письменно сообщил представителю ОБСЕ Мартину Сайдику о том, то Украину устраивают формулировки, согласованные советниками глав государств «нормандского формата» в Минске 1 сентября.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявляет, что Америка продолжит поддерживать Украину, несмотря на ситуацию вокруг телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова на год продлить существующий договор на транзит газа через Украину, если не будет подписан новый договор.

Верховная Рада приняла законопроект № 1029 о перезагрузке Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Кабинет Министров отложил введение штрафов для владельцев нерастаможенных авто на еврономерах до 1 января 2020 года.

Кабинет Министров утвердил региональную структуру Государственной таможенной службы Украины, сократив количество таможен до 16 с 26.

Украина 1 октября 2019 года возобновила коммерческий импорт электроэнергии из РФ.

Самопровозглашенные «Донецкая» и «Луганская народные республики» потребовали от Киева согласовать с ними закон об особом статусе Донбасса.

Конгресс США утвердил предварительное решение о продаже Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму в 39 миллионов долларов. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на три анонимных источника.

Во время спецоперации полицейские ликвидировали злоумышленника, который открыл огонь по правоохранителям.