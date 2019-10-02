Во время спецоперации полицейские ликвидировали злоумышленника, который открыл огонь по правоохранителям, сообщает пресс-служба полиции Киева.

Происшествие произошло сегодня утром в селе Хотяновка Киевской области:

«Полицейские активно работали над установлением злоумышленника, который при проверке документов, стрелял в спецназовцев. Поэтому после комплекса оперативных мероприятий и следственных действий нам удалось установить личность правонарушителя, это – гражданин Грузии, который осужден на территории другого государства к 22-х годам лишения свободы за создание банды, похищения людей и хранение огнестрельного оружия. Впоследствии мы выяснили, что он может скрываться в селе Хотяновка Киевской области. По согласованию с прокуратурой была спланированная спецоперация по его задержанию», - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

По его словам, к строительному вагончику, где он мог находиться, прибыли правоохранители на полицейском авто и предложили сдаться. Однако злоумышленник начал стрелять в правоохранителей из двух пистолетов.

«В ответ полицейские применили табельное оружие и ликвидировали стрелка. При этом правонарушитель ранил двух спецназовцев, их доставили в больницу для оказания необходимой помощи», - сообщили в полиции.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции Киевской области.