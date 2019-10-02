Глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, Богдан Яременко пояснил, что 1 октября в Минске представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма письменно сообщил представителю ОБСЕ Мартину Сайдику о том, то Украину устраивают формулировки, согласованные советниками глав государств «нормандского формата» в Минске 1 сентября.

«Нюансы – вчера никто ничего не подписывал. Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма письменно сообщил представитель ОБСЕ М.Сайдика о том, что Украина устраивают формулировки, согласованные советниками глав государств Нормандского формата в Минске 1 сентября 2019. Содержание формулировки неоднократно объяснял министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко - говорится о порядке применения решений «об особенностях...» к местным выборам в ОРДЛО на временной основе и на постоянной после», - написал он в Facebook.

«Все остальное - предмет для переговоров, результаты которых будут воплощаться в жизнь не изменениями в Конституцию, а законами Украины, которые принимает Верховная Рада Украины (что придает обществу возможность контроля за тем, что происходит)», - заявил Яременко.

Напомним, 1 октября Трехсторонняя контактная группа в столице Беларуси Минске согласовала и подписала документ, развивающий так называемую «формулу Штайнмайера», заявил посредник на переговорах по урегулированию на Донбассе от ОБСЕ Мартин Сайдик. Ранее о том, что представитель Украины Леонид Кучма подписал «формулу», сообщили российские СМИ.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую формулу Штайнмайера, и отметил, что местные выборы на Донбассе могут произойти только по украинскому законодательству и только после отвода войск и при условии восстановления Украиной контроля над государственной границей.