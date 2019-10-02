Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова на год продлить существующий договор на транзит газа через Украину, если не будет подписан новый договор.



Об этом он сказал на Международном форуме «Российская энергетическая неделя», сообщает УНИАН.

Он заявил, что Россия давно была готова к переговорам с Украиной по этому вопросу, но «они никак не могли раскачаться и сформировать необходимые органы власти, которые были бы уполномочены вести переговоры подобного рода».

При этом он подчеркнул, что транзит через Украину должен быть экономически целесообразен для всех участников процесса. Путин добавил, что Украина имплементирует энергетическое законодательство Европы.

«Если она сможет это сделать до конца года – мы готовы будем работать в рамках европейского законодательства и подпишем договор на транзит с Украиной в соответствии с европейским законодательством, если это не сможет сделать, что вполне вероятно – тогда мы просто готовы продлить на какое-то время – скажем на год существующий контракт на прокачку», – добавил он.

Напомним, 19 сентября в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры Украины-ЕС-РФ по транзиту газа через территорию Украины.

По их итогам министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия услышала от украинской стороны заинтересованность в продолжении транзита газа с 1 января 2020 года и готова продолжить работать по старому контракту.

Действующий транзитный контракт Украины с российским «Газпромом» был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.

