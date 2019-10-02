Пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер опубликовала в Facebook скан-копию письма на имя спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика за подписью Кучмы от 1 октября.

«Уважаемый господин Сайдик! В приложении к Вашему электронному сообщению от 13 сентября сего года среди участников Трехсторонней контактной группы был распространен согласованный дипломатическими советниками глав государств и правительств Украины, ФРГ, Франции и Российской Федерации 11 сентября 2019 года текст относительно имплементации так называемой «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство в нижеследующей редакции», - говорится в тексте письма.

«Настоящий закон вступает в силу в 20:00 по местному времени в день голосования на досрочных местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые назначены и проведены в соответствии с Конституцией Украины и специальным законом Украины, регулирующим проведение местных выборов в упомянутых районах. Он будет действовать на временной основе до дня публикации итогового доклада миссией БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами, в соответствии с установленной практикой БДИПЧ ОБСЕ, о соответствии в целом внеочередных местных выборов стандартам ОБСЕ и международным стандартам для демократических выборов, а также украинскому законодательству, в котором дается ответ на вопрос, согласованный в «Нормандском формате», утвержденный Трехсторонней контактной группе и направленный Украиной в ее пригласительной письме и Председательством ОБСЕ Директору БДИПЧ», - говорится в документе.

Настоящий закон продолжает действовать на постоянной основе в случае, если в итоговом отчете БДИПЧ ОБСЕ будет сделан вывод в соответствии с установленной практикой БДИПЧ ОБСЕ, что внеочередные местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей были проведены в целом в соответствии со стандартами ОБСЕ и украинским законодательством, при ответе на вопрос, согласованный в «Нормандском формате», утвержденный Трехсторонней контактной группе и направленный Украиной в ее пригласительном письме и Председательством ОБСЕ Директору БДИПЧ.

«Украинская сторона принимает текст этой формулы», - резюмировал Кучма.

Напомним, 1 октября Трехсторонняя контактная группа в столице Беларуси Минске согласовала и подписала документ, развивающий так называемую «формулу Штайнмайера», заявил посредник на переговорах по урегулированию на Донбассе от ОБСЕ Мартин Сайдик. Ранее о том, что представитель Украины Леонид Кучма подписал «формулу», сообщили российские СМИ.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую формулу Штайнмайера, и отметил, что местные выборы на Донбассе могут произойти только по украинскому законодательству и только после отвода войск и при условии восстановления Украиной контроля над государственной границей.