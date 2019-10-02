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Конгресс США утвердил предварительное решение о продаже Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму в 39 миллионов долларов. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на три анонимных источника.

По их данным, Госдеп одобрил, а Конгресс неофициально подписал контракт на продажу оружия, передает УНИАН.

По словам одного из чиновников, Украина планирует купить 150 противотанковых ракет и две дополнительные установки. В издании подчеркнули, что договор не является частью военной помощи для Украины в размере 250 миллионов долларов, которую Конгресс одобрил ранее.

Напомним, в конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение относительно продажи Украине летального оружия, в частности противотанковых ракетных комплексов Javelin. 2 марта 2018 года Госдепартамент США одобрил продажу Украине 210 противотанковых ракет Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долларов. 17 февраля 2018 года тогдашний президент Петр Порошенко заявил, что Украина в рамках военно-технического сотрудничества с США получит не только Javelin. В апреле Javelin доставили в Украину.
 
ForUm

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