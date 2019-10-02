Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявляет, что Америка продолжит поддерживать Украину несмотря на ситуацию вокруг телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом Помпео сказал в среду в Риме на пресс-конференции, проведенной совместно с министром иностранных дел Италии, сообщает УНИАН.

Так, Помпео встал на защиту политики США в отношении Украины и заявил, что телефонный разговор состоялся «в общем контексте» стратегических приоритетов противостояния российской агрессии и помощи Украине в искоренении коррупции.

По словам госсекретаря, он присутствовал при этом телефонном разговоре двух президентов. «Я был госсекретарем уже полтора года. Я знаю четко, какова политика Америки в отношении Украины. Она отличается постоянством, и мы продолжим продвигать эти результаты», - заявил он.

«Именно на этом сосредоточивалось наша команда, включая посла Волкера - устранение угрозы России для Украины, помощь украинцам в искоренении коррупции в правительстве и помощь новому правительству в Украине в развитии новой мощной экономики. Этим занимались должностные лица Государственного департамента, который я имею честь возглавлять, и мы продолжим это делать даже несмотря на этот шум», - сказал Помпео.

Как сообщал ForUm, ранее стало известно, что после телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского в июле, сотрудник американской разведки был вынужден подать официальную жалобу руководству. Его насторожили некоторые высказывания Трампа, которые, по информации The Washington Post, могли означать попытку давления на украинского президента с целью возбуждения в Украине расследование против сына главного конкурента Трампа на выборах 2020 года — Джо Байдена.

Сам же американский лидер назвал это «фейковыми новостями» и назвал информацию «харассментом» действующего президента США.

Позже The Washington Post сообщило, что Трамп попросил руководителя административно-бюджетного управления Мика Малвейни приостановить миллионные выплаты военной помощи Украине примерно за неделю до звонка Зеленскому 25 июля.

Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани запутался в своих заявлениях и случайно признал, что просил от представителей официальной власти Украины начать расследование против семьи Джо Байдена.

24 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которой в США начали процедуру импичмента американского лидера.

В тот же день демократы в Конгрессе США начали официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.

Зеленский заявил, что не разговаривал с Трампом перед обнародованием текста их телефонного разговора и думал, что Белый дом опубликует только «свою часть».

25 сентября комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал рассекреченную жалобу неназванного сотрудника американских спецслужб о нарушениях во время телефонного разговора Трампа с Зеленским.

Трамп назвал фейком текст жалобы.

Зеленский заявил, что Киев не будет проводить никаких расследований по приказу других стран.