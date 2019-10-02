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Верховная Рада приняла законопроект № 1029 о перезагрузке Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Законопроект, который рассматривался во втором чтении, докладывала председатель Комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Красносельская, сообщает пресс-служба парламента.

Данный законопроект обеспечивает перезагрузку НАК, сказала докладчик. При доработке ко второму чтению в законопроект было подано 131 правку, из них учтено - 60. Комитет рекомендовал принять законопроект во втором чтении и в целом.

Изменения в документ предусматривают, что ежегодно партиям будут выделять сотую часть от минимальной заработной платы, умноженную на количество избирателей по многомандатному избирательному округу на последних выборах в Раду. Сейчас этот коэффициент составляет две сотых.

Однако право на госфинансирование будут иметь исключительно партии, набравшие на выборах не менее 5% голосов (ранее было 2%).

Во втором чтении и в целом с технико-юридическими правками проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения эффективности институционального механизма предотвращения коррупции» поддержали 237 народных депутатов.
ForUm

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