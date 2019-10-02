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На Майдане Незалежности в центре Киева в 19:00 началась новая акция «Нет капитуляции» против подписания Украиной «формулы Штайнмайера».

Участие в акции принимают около тысячи человек, сообщает Укринформ.

Митингующие выкрикивают: «Нет капитуляции», «Нет плана Штайнмайера», «Нет плана Путина».

Участники после выступлений на Майдане отправились под Офис президента и там продолжили акцию протеста.

Напомним, 1 октября Трехсторонняя контактная группа в столице Беларуси Минске согласовала и подписала документ, развивающий так называемую «формулу Штайнмайера», заявил посредник на переговорах по урегулированию на Донбассе от ОБСЕ Мартин Сайдик. Ранее о том, что представитель Украины Леонид Кучма подписал «формулу», сообщили российские СМИ.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую «формулу Штайнмайера«, и отметил, что местные выборы на Донбассе могут произойти только по украинскому законодательству и только после отвода войск и при условии восстановления Украиной контроля над государственной границей.

1 октября на Майдане Незалежности прошел митинг против подписания документа.

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