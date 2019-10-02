Самопровозглашенные «Донецкая» и «Луганская народные республики» потребовали от Киева согласовать с ними закон об особом статусе Донбасса, сообщает Интерфакс.

«Господин Зеленский также заявил, что будет принят некий новый закон об особом статусе. Интересно знать, какой? Нам многое не нравится в нынешней редакции этого закона, в который Порошенко навставлял неприемлемых оговорок. И эти оговорки и вставки нужно из закона удалить», - говорится Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

Но в данном документе также содержатся и «важнейшие положения, которые менять ни в коем случае нельзя», заявили главари «Л\ДНР».

«Поэтому любые изменения закона об особом статусе должны быть согласованы с нами. В противном случае мы будем считать их прямым и грубым нарушением Минских соглашений, и они для нас будут юридически ничтожны»,- заявляют Пушилин и Пасечник.

В заявлении также отмечается, что Украина, подписав 1 октября «формулу Штайнмайера», которая гарантирует Донбассу особый статус, таким образом признала «особое право народа Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы».

«И призываем господина Зеленского не диктовать нам условия. Когда он говорит, что выборы в Донбассе пройдут только после того, как Украина получит контроль над границей, он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам. Никакого контроля над границей киевская власть не получит», - заявили Пушилин и Пасечник.

Напомним, 1 октября Трехсторонняя контактная группа в столице Беларуси Минске согласовала и подписала документ, развивающий так называемую «формулу Штайнмайера», заявил посредник на переговорах по урегулированию на Донбассе от ОБСЕ Мартин Сайдик. Ранее о том, что представитель Украины Леонид Кучма подписал «формулу», сообщили российские СМИ.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую формулу Штайнмайера, и отметил, что местные выборы на Донбассе могут произойти только по украинскому законодательству и только после отвода войск и при условии восстановления Украиной контроля над государственной границей.

«Формула Штайнмайера» названа по имени действующего президента Германии, в прошлом главы МИД этой страны Франка-Вальтера Штайнмайера. Она предусматривает, что до выборов закон об особом статусе Донецка и Луганска будет применяться на временной основе, а после выборов и после выхода окончательного доклада Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) с признанием о том, что эти выборы прошли в соответствии с демократическими принципами, закон обретает окончательную юридическую силу.