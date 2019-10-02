Украина 1 октября 2019 года возобновила коммерческий импорт электроэнергии из РФ. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на оператора системы передачи НЭК «Укрэнерго».

В компании напомнили, что в соответствии со ст. 38 и 39 закона «О рынке электроэнергии» ОСП обязан предоставлять недискриминационный доступ к сечению.

По данным агентства, 1 октября импорт электроэнергии из РФ ровным графиком мощностью 100 МВт осуществляло ООО «Юнайтед Энерджи».

«Юнайтед Энерджи» в 2019 году заключило несколько контрактов на поставку газа АО «Днипроазот» (входит в группу «Приват»), а в августе-сентябре текущего года принимала участие в торгах на поставку э/э для объектов «Прикарпаттяоблэнерго» братьев Суркисов.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины 18 сентября одобрила правку народного депутата Андрея Геруса в закон Украины «О рынке электроэнергии», разрешив покупать по двухсторонним договорам электроэнергию у стран, которые не являются членами европейского Энергетического Сообщества. Герус пояснил необходимость своей правки улучшением конкуренции на электроэнергетическом рынке страны, что может привести к снижению цены на электроэнергию для промышленных потребителей.

Коммерческий импорт э/э в Украину из РФ в последний раз осуществлялся в 2015 году по заключенному между ГПВД «Укринтерэнерго» и ОАО «Интер РАО» договору для дальнейшей ее передачи в оккупированный Крым. Контракт действовал на протяжении 2015 года и предусматривал равномерный график поставок объемом до 1,5 ГВт. В дальнейшем он не был продлен.

Украина в 2014 году импортировала 178 млн кВт-ч электроэнергии из России, в 2015 года – 2 млрд 295,9 млн кВт-ч. В последние годы коммерческий импорт э/э из РФ в Украину не осуществлялся, были лишь небольшие технологические перетоки, связанные с параллельной работой ОЭС Украины с энергосистемами сопредельных стран (учитывается по контрактам ГП «Энергорынок»).