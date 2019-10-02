Кабинет Министров утвердил региональную структуру Государственной таможенной службы Украины, сократив количество таможен до 16 с 26. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов.



«Следующий шаг в создании Новой таможни - сегодня Кабмин утвердил региональную структуру. Вместо 26 таможен будет 16, а также остаются отдельно лаборатория и кинологический центр (там вопрос аккредитации и сертификации, поэтому их сливать трудно очень)», – написал он.

По словам Нефедова, эти изменения сделаны для начала борьбы с «феодализмом», когда каждая таможня - отдельное княжество, со своими правилами, опорой на местных главы ОГА, полицейского, прокурора, сбушника, гбровца и т.д.

«Экономия на административных расходах - должности будем перераспределять в пользу оперативного состава, начнем учиться централизировать все функции поддержки. Логистическая оптимизация - для существенного количества таможенных постов уменьшится расстояние до центра. Например, из Славянска сейчас до руководства - 248 км, а будет 129 км», – подчеркнул глава ГТС.

Он также отметил, что будет создана координационно-мониторинговая таможня, где начнут накапливать опыт и функции надзора, создавать центры компетенций по сложным и рискованным группам товаров, мониторинговые группы для анализа данных по границам, просмотра информации с камер, весов, сканеров и т.д.

«Это промежуточная структура, по которой мы отработаем этапы пути, который предстоит пройти в следующем году для перехода на единое юридическое лицо. Следующие шаги - назначение и.о. руководителей таможен, регистрация юрлиц, начало перевода людей в регионах», – подытожил Нефедов.