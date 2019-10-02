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Кабинет Министров отложил введение штрафов для владельцев нерастаможенных авто на еврономерах до 1 января 2020 года.

Об этом на брифинге после заседания правительства сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает УНИАН.

«Мы должны решить проблему с этой категорией населения. Мы сейчас эту проблему изучаем. Мы решили, что пока не найдем адекватное решение, как выйти из этой ситуации, - мы даем распоряжение органам полиции не применять штрафные санкции, чтобы не вызывать лишних конфликтов», - сказал он.

Напомним, 12 сентября Верховная Рада отсрочила введение штрафов за нарушение сроков таможенного режима автомобилями на иностранной регистрации до 20 ноября.

Штраф за нерастаможенные «евробляхи» должен был вступить в действие 22 августа.
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