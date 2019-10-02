Фракция «Слуга народа» подала президенту Владимиру Зеленскому предложения по 18 кандидатурам в персональный состав Центральной избирательной комиссии.

Об этом говорится в ответе Офиса президента на запрос Гражданской сети ОПОРА.

Согласно ответу, «Слуга народа» подала свой список президенту еще 14 сентября.

Фракция просит рассмотреть при назначении на должности членов ЦИК такие кандидатуры:

Боярчук Оксану Борисовну;

Волошина Юрия Алексеевича;

Гатауллину Елену Аухатовну;

Гетьмана Евгения Анатолиевича;

Греня Виталия Вячеславовича;

Диденко Олега Николаевича;

Евстигнеева Андрея Сергеевича;

Ефремову Ирину Алексеевну;

Каминскую Наталью Васильевну;

Кармазь Александру Александровну;

Квашу Оксану Александровну;

Любченко Павла Николаевича;

Махницкую Екатерину Григорьевну;

Орлова Валентина Валентиновича;

Перепелюка Владимира Григорьевича;

Плукаря Виталия Владимировича;

Постивого Сергея Александровича;

Фрицкого Юрия Олеговича.

Пятеро из перечисленных лиц – Олег Диденко, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Екатерина Махницкая и Виталий Плукар – были членами предыдущего состава ЦИК.

Напомним, 13 сентября Верховная Рада приняла постановление «О досрочном прекращении полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии». Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Президент Владимир Зеленский 9 сентября внес в Верховную Раду представление о досрочном прекращении полномочий членов ЦИК.

Свое представление он мотивировал тем, что при осуществлении регистрации ЦИК якобы действовала упреждено и вопреки принципам, определенным избирательным законодательством. В частности, отмечалось, что 28 решений ЦИК были отменены судами.

В свою очередь Центральная избирательная комиссия отвергла все обвинения президента, которые нивелируют легитимность выборов, и воспринимает свой возможный роспуск как политически мотивированное решение.

11 сентября Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал это представление.

Нынешний состав ЦИК Верховная Рада утвердила 20 сентября 2018. До этого ВР четыре года не могла договориться о назначении новых членов ЦИК, несмотря на то, что срок полномочий 12 из 15 членов ЦИК истек в июне 2014 года, еще у одного - в феврале 2017 года.