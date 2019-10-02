также в разделеПолитика
Помпео: США будут поддерживать Украину, несмотря на скандал вокруг Трампа 12
Путин заявил о готовности продлить договор на транзит газа через Украину 43
Нимченко: «Формула Штайнмайера» – один из инструментов урегулирования конфликта на Донбассе 15
В Кремле отреагировали на согласование Украиной «формулы Штайнмайера» 26
UrduPoint: Медведчук указал на важность мира в Украине для улучшения инвестиционного климата в стране 38
В ЕС прокомментировали согласование «формулы Штайнмайера» 46
Рада создала спецкомиссию по вопросам ветеранов 12
Медведчук назвал три ошибки Зеленского в толковании «формулы Штайнмайера» 245
Рада одобрила перезагрузку НАПК и ограничила госфинансирование партий 43
Зеленский отказался комментировать «формулу Штайнмайера» с трибуны Рады 81
Обнародован текст, который в Минске подписал Кучма 70
Данилюк заявил, что подал в отставку из-за «Приватбанка» 54
Яременко о «формуле Штайнмайера»: Никто ничего не подписывал 52
В ФРГ рады подписанию «формулы Штайнмайера» 30
«Голос» требует от Зеленского объяснить, что подписали в Минске 36
Зеленский пошутил о скандале с Мендель 96
Зеленский разъяснил страшилки о «формуле Штайнмайера» 116
Данилюк об отставке: Мне не интересны подковерные игры 46

Фракция «Слуга народа» подала президенту Владимиру Зеленскому предложения по 18 кандидатурам в персональный состав Центральной избирательной комиссии.

Об этом говорится в ответе Офиса президента на запрос Гражданской сети ОПОРА. 

Согласно ответу, «Слуга народа» подала свой список президенту еще 14 сентября. 

Фракция просит рассмотреть при назначении на должности членов ЦИК такие кандидатуры:

Боярчук Оксану Борисовну;

Волошина Юрия Алексеевича;

Гатауллину Елену Аухатовну;

Гетьмана Евгения Анатолиевича;

Греня Виталия Вячеславовича;

Диденко Олега Николаевича;

Евстигнеева Андрея Сергеевича;

Ефремову Ирину Алексеевну;

Каминскую Наталью Васильевну;

Кармазь Александру Александровну;

Квашу Оксану Александровну;

Любченко Павла Николаевича;

Махницкую Екатерину Григорьевну;

Орлова Валентина Валентиновича;

Перепелюка Владимира Григорьевича;

Плукаря Виталия Владимировича;

Постивого Сергея Александровича;

Фрицкого Юрия Олеговича.

Пятеро из перечисленных лиц – Олег Диденко, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Екатерина Махницкая и Виталий Плукар – были членами предыдущего состава ЦИК.

Напомним, 13 сентября Верховная Рада приняла постановление «О досрочном прекращении полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии». Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Президент Владимир Зеленский 9 сентября внес в Верховную Раду представление о досрочном прекращении полномочий членов ЦИК.

Свое представление он мотивировал тем, что при осуществлении регистрации ЦИК якобы действовала упреждено и вопреки принципам, определенным избирательным законодательством. В частности, отмечалось, что 28 решений ЦИК были отменены судами.

В свою очередь Центральная избирательная комиссия отвергла все обвинения президента, которые нивелируют легитимность выборов, и воспринимает свой возможный роспуск как политически мотивированное решение.

11 сентября Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал это представление.

Нынешний состав ЦИК Верховная Рада утвердила 20 сентября 2018. До этого ВР четыре года не могла договориться о назначении новых членов ЦИК, несмотря на то, что срок полномочий 12 из 15 членов ЦИК истек в июне 2014 года, еще у одного - в феврале 2017 года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1299 грн.
12
Теги