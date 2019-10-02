Фракция «Слуга народа» подала президенту Владимиру Зеленскому предложения по 18 кандидатурам в персональный состав Центральной избирательной комиссии.
Об этом говорится в ответе Офиса президента на запрос Гражданской сети ОПОРА.
Согласно ответу, «Слуга народа» подала свой список президенту еще 14 сентября.
Фракция просит рассмотреть при назначении на должности членов ЦИК такие кандидатуры:
Боярчук Оксану Борисовну;
Волошина Юрия Алексеевича;
Гатауллину Елену Аухатовну;
Гетьмана Евгения Анатолиевича;
Греня Виталия Вячеславовича;
Диденко Олега Николаевича;
Евстигнеева Андрея Сергеевича;
Ефремову Ирину Алексеевну;
Каминскую Наталью Васильевну;
Кармазь Александру Александровну;
Квашу Оксану Александровну;
Любченко Павла Николаевича;
Махницкую Екатерину Григорьевну;
Орлова Валентина Валентиновича;
Перепелюка Владимира Григорьевича;
Плукаря Виталия Владимировича;
Постивого Сергея Александровича;
Фрицкого Юрия Олеговича.
Пятеро из перечисленных лиц – Олег Диденко, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Екатерина Махницкая и Виталий Плукар – были членами предыдущего состава ЦИК.
Напомним, 13 сентября Верховная Рада приняла постановление «О досрочном прекращении полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии». Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Президент Владимир Зеленский 9 сентября внес в Верховную Раду представление о досрочном прекращении полномочий членов ЦИК.
Свое представление он мотивировал тем, что при осуществлении регистрации ЦИК якобы действовала упреждено и вопреки принципам, определенным избирательным законодательством. В частности, отмечалось, что 28 решений ЦИК были отменены судами.
В свою очередь Центральная избирательная комиссия отвергла все обвинения президента, которые нивелируют легитимность выборов, и воспринимает свой возможный роспуск как политически мотивированное решение.
11 сентября Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал это представление.
Нынешний состав ЦИК Верховная Рада утвердила 20 сентября 2018. До этого ВР четыре года не могла договориться о назначении новых членов ЦИК, несмотря на то, что срок полномочий 12 из 15 членов ЦИК истек в июне 2014 года, еще у одного - в феврале 2017 года.
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