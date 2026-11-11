Імпічмент главі Пентагона провалився

Палата представників Конгресу США заблокувала спробу оголосити імпічмент міністру оборони Піту Гегсету. Ініціативу пов’язували з його діями на посаді глави Пентагону, зокрема під час війни проти Ірану.

За процедурне рішення про передачу резолюції до профільного комітету проголосував 211 конгресмен, проти виступили 204. Таким чином, документ фактично зупинили на етапі розгляду.

Ініціатором імпічменту став конгресмен-республіканець Томас Массі, до якого приєдналися демократи. Відповідний проєкт резолюції він представив у понеділок, після повернення законодавців до роботи.

Документ містив вісім пунктів звинувачень. Більшість із них стосувалися війни проти Ірану, а також американських військових операцій у Ємені та Венесуелі. Окремо йшлося про спробу Гегсета покарати сенатора-демократа Марка Келлі за участь у відеозверненні, в якому військовослужбовців закликали не виконувати незаконних наказів.

Массі звинуватив главу Пентагону в тому, що той свідомо виконував незаконні розпорядження президента США. Конгресмен наголосив, що війна проти Ірану триває вже 256 днів, хоча Конгрес не давав дозволу на її ведення.

За його словами, американське законодавство передбачає, що військові мають припинити участь у бойових діях через 60 днів, якщо Конгрес не санкціонував відповідну операцію.

Президент США Дональд Трамп привітав блокування ініціативи та назвав це виправданням міністра оборони. Він також схарактеризував Гегсета як «великого американського патріота». «Спроба демократів оголосити імпічмент воєнному міністру Піту Гегсету з тріском провалилася!» — написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Водночас питання імпічменту можуть знову порушити в січні, коли демократи, за наведеним у повідомленні прогнозом, отримають контроль над обома палатами Конгресу.

Як повідомляло раніше ForUa, президент США Дональд Трамп підтримає міністра оборони Піта Гегсета в разі порушення проти нього процедури імпічменту.