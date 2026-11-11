Іран здатний виробляти близько 50 балістичних ракет на місяць

Це приблизно половина довоєнних потужностей Ірану — що забезпечує країні потужну бойову здатність у разі відновлення бойових дій, незважаючи на багатомісячні авіаудари, повідомляє Bloomberg.

З перших днів війни США заявляли, що арсенал Тегерана та його здатність до відновлення були суттєво ослаблені. Міністр оборони Піт Гегсет підтвердив це у вівторок, зазначивши, що 80% промислової бази Ірану було знищено.

Звичайні збройні сили Ірану були значною мірою знищені внаслідок повітряних ударів США та Ізраїлю. Однак, за словами західного чиновника, який посилається на звіти військової розвідки, в Ірану, найімовірніше, залишилося щонайменше 1 700 балістичних ракет, і він виробляє нові приблизно вдвічі повільніше, ніж до війни. КВІР також оприлюднив у вівторок відеозапис, на якому, за його словами, показано відкриття нового підземного "ракетного міста".

У його арсеналі можуть залишатися тисячі ударних засобів типу Shahed. Точну кількість як балістичних ракет, так і ракет Shahed важко визначити, оскільки невідомий обсяг іранських запасів зброї до війни, як і те, наскільки країні вдалося відновити запаси ракет, що були випущені або знищені.

Фото: Iran Press.