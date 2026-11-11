Рух в центрі Києва обмежать до кінця листопада

До 30 листопада у Шевченківському районі столиці частково обмежуватимуть рух автомобільного транспорту вулицею Богдана Хмельницького, повідомили у КК "Київавтодор".

Причиною обмежень є аварійний стан дорожнього покриття на ділянці протяжністю близько 300 метрів — від будинку № 54 до вулиці Михайла Коцюбинського.

Роботи передбачають зняття старого покриття, калібрування його елементів та повторне укладання.

У комунальній корпорації перепросили за тимчасові незручності та закликали водіїв ураховувати обмеження під час планування маршрутів.

Як повідомляло раніше ForUa, у Києві змінили схеми руху на трьох мостах через Дніпро. Йдеться про міст Патона, Північний та Південний мости.