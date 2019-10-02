также в разделеПолитика
Помпео: США будут поддерживать Украину, несмотря на скандал вокруг Трампа 12
«Слуга народа» подала 18 кандидатур в ЦИК 12
Путин заявил о готовности продлить договор на транзит газа через Украину 43
Нимченко: «Формула Штайнмайера» – один из инструментов урегулирования конфликта на Донбассе 15
UrduPoint: Медведчук указал на важность мира в Украине для улучшения инвестиционного климата в стране 38
В ЕС прокомментировали согласование «формулы Штайнмайера» 46
Рада создала спецкомиссию по вопросам ветеранов 12
Медведчук назвал три ошибки Зеленского в толковании «формулы Штайнмайера» 245
Рада одобрила перезагрузку НАПК и ограничила госфинансирование партий 43
Зеленский отказался комментировать «формулу Штайнмайера» с трибуны Рады 81
Обнародован текст, который в Минске подписал Кучма 70
Данилюк заявил, что подал в отставку из-за «Приватбанка» 54
Яременко о «формуле Штайнмайера»: Никто ничего не подписывал 52
В ФРГ рады подписанию «формулы Штайнмайера» 30
«Голос» требует от Зеленского объяснить, что подписали в Минске 36
Зеленский пошутил о скандале с Мендель 96
Зеленский разъяснил страшилки о «формуле Штайнмайера» 116
Данилюк об отставке: Мне не интересны подковерные игры 46

В Кремле назвали «позитивным фактом» согласование Украиной «формулы Штайнмайера». Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает «РИА Новости».

«Само подтверждение формулы Штайнмайера, которая, кстати говоря, была принята всеми участниками «нормандской четверки», включая Украину, уже фактически несколько лет назад, является фактом позитивным и, безусловно, является важным шагом на пути реализации тех договорённостей, которые были достигнуты ранее», - сказал Песков.

Напомним, 1 октября Трехсторонняя контактная группа в столице Беларуси Минске согласовала и подписала документ, развивающий так называемую «формулу Штайнмайера», заявил посредник на переговорах по урегулированию на Донбассе от ОБСЕ Мартин Сайдик. Ранее о том, что представитель Украины Леонид Кучма подписал «формулу», сообщили российские СМИ.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую формулу Штайнмайера, и отметил, что местные выборы на Донбассе могут произойти только по украинскому законодательству и только после отвода войск и при условии восстановления Украиной контроля над государственной границей.

Под стенами Верховной Рады и на Майдане Незалежности прошли митинги против подписания документа.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1299 грн.
26
Теги