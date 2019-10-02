В Кремле назвали «позитивным фактом» согласование Украиной «формулы Штайнмайера». Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает «РИА Новости».

«Само подтверждение формулы Штайнмайера, которая, кстати говоря, была принята всеми участниками «нормандской четверки», включая Украину, уже фактически несколько лет назад, является фактом позитивным и, безусловно, является важным шагом на пути реализации тех договорённостей, которые были достигнуты ранее», - сказал Песков.

Напомним, 1 октября Трехсторонняя контактная группа в столице Беларуси Минске согласовала и подписала документ, развивающий так называемую «формулу Штайнмайера», заявил посредник на переговорах по урегулированию на Донбассе от ОБСЕ Мартин Сайдик. Ранее о том, что представитель Украины Леонид Кучма подписал «формулу», сообщили российские СМИ.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую формулу Штайнмайера, и отметил, что местные выборы на Донбассе могут произойти только по украинскому законодательству и только после отвода войск и при условии восстановления Украиной контроля над государственной границей.

Под стенами Верховной Рады и на Майдане Незалежности прошли митинги против подписания документа.