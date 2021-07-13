Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович, комментируя заявление Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель о необходимости имплементации «формулы Штанмайера» в украинское законодательство, заявил, что в этом нет необходимости, поскольку она уже прописана в законе «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Об этом он сказал в комментарии информационному агентству Интерфакс-Украина.

«Мы благодарны Германии и Франции за разработку кластеров по реализации минских соглашений. Наши поправки к ним не содержат такой позиции, что сперва в ОРДЛО проводятся выборы, а после Украине переходит контроль над границей. Все наоборот. Но парадокс заключается в том, что «формула Штанмайера» уже фактически имплементирована в украинское законодательство - она прописана в законе «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», принятом еще в 2014 году 10-м пунктом. Она там есть», - заявил Арестович.

Как сообщалось, 12 июля Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместного с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинга заявила о необходимости имплементации «формулы Штанмайера» в украинское законодательство с целью проведения выборов в ОРДЛО.

«Формула Штанмайера» предусматривает вступление в силу закона Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» в день голосования на местных выборах на временной основе и вступление его в силу на постоянной основе после признания выборов ОБСЕ демократичными и свободными.