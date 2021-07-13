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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместного с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинга заявила о необходимости имплементации «формулы Штанмайера» в украинское законодательство.

«Необходима имплементация «формулы Штанмайера» в украинское законодательство. Мы хотим достичь проведения выборов в этих регионах (временно оккупированных территориях Донбасса – ред.)», - заявила Меркель на совместном брифинге с Зеленским для представителей СМИ в Германии, передает Интерфакс-Украина.

Она добавила, что «Германия будет и далее выступать за прогресс в реализации Минских договоренностей».

Трехсторонняя контактная группа в столице Беларуси Минске 1 октября 2019 согласовала и подписала документ, развивающий так называемую «формулу Штайнмайера». Документ предусматривает введение закона об особом статусе оккупированной части Донбасса после проведения там местных выборов в соответствии с законодательством Украины.

Эту формулу предложил в свое время бывший министр иностранных дел Германии и в то время председатель ОБСЕ Франк-Вальтер Штайнмайер. Согласно его предложениями, Донбасс получает «особый статус» (временно вступает в силу закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО) в день проведения выборов на оккупированных территориях на временной основе. После того, как ОБСЕ свидетельствует законность таких выборов, закон вступает в силу постоянно.

В ответ на решение согласовать текст «формулы Штайнмайера» в украинских городах периодически проходят акции «Нет капитуляции».

 
ForUm

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