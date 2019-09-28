Президент США Дональд Трамп опубликовал предвыборный ролик, в котором фигурируют пятый и шестой президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский.

Соответствующий ролик опубликован на странице американского президента в Facebook с сопроводительной фразой: «Я осушаю болото!».

Основой видео служит «украинский скандал», связанный с возможной коррупцией в компании Burisma, где работал сын главного конкурента Трампа на выборах — экс-вице-президента США Джо Байдена.

В видео фигурируют Байден, тогдашний премьер-министр Украины Арсений Яценюк, экс-президент Петр Порошенко. Также присутствуют кадры из встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Но когда президент Трамп попросил Украину расследовать коррупцию, демократы хотят отправить его в отставку через процедуру импичмента. И их медийные псы прибегли ко лжи. Они проиграли выборы, и теперь они хотят выиграть эти выборы. Не позволь им!» — говорит голос за кадром.

Как сообщал ForUm, ранее стало известно, что после телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского в июле, сотрудник американской разведки был вынужден подать официальную жалобу руководству. Его насторожили некоторые высказывания Трампа, которые, по информации The Washington Post, могли означать попытку давления на украинского президента с целью возбуждения в Украине расследование против сына главного конкурента Трампа на выборах 2020 года — Джо Байдена.

Сам же американский лидер назвал это «фейковыми новостями» и назвал информацию «харассментом» действующего президента США.

Позже The Washington Post сообщило, что Трамп попросил руководителя административно-бюджетного управления Мика Малвейни приостановить миллионные выплаты военной помощи Украине примерно за неделю до звонка Зеленскому 25 июля.

Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани запутался в своих заявлениях и случайно признал, что просил от представителей официальной власти Украины начать расследование против семьи Джо Байдена.

24 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которой в США начали процедуру импичмента американского лидера.

В тот же день демократы в Конгрессе США начали официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.

Зеленский заявил, что не разговаривал с Трампом перед обнародованием текста их телефонного разговора и думал, что Белый дом опубликует только «свою часть».

25 сентября комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал рассекреченную жалобу неназванного сотрудника американских спецслужб о нарушениях во время телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трамп назвал фейком текст жалобы.