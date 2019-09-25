После того, как Офис Президента Владимира Зеленского разрешил публикацию разговора с президентом США Дональдом Трампом, Зеленский решил опровергнуть мнение о давлении на него американского президента, заявив, что единственный человек, который может на него давить - это его 6-летний сын.

Об этом Зеленский сказал в комментарии российскому телеканалу «Россия-24», передают Українськi Новини.

«На меня может давить только один человек в мире. Это мой 6-летний сын», - сказал Президент на вопрос о давлении на него.

Таким образом, он отрицает факт давления на него со стороны президента США Дональда Трампа.

Напомним, ранее стало известно, что после телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского в июле, сотрудник американской разведки был вынужден подать официальную жалобу руководству. Его насторожили некоторые высказывания Трампа, которые, по информации The Washington Post, могли означать попытку давления на украинского президента с целью возбуждения в Украине расследование против сына главного конкурента Трампа на выборах 2020 года — Джо Байдена.

Сам же американский лидер назвал это «фейковыми новостями» и назвал информацию «харассментом» действующего президента США.

Позже The Washington Post сообщило, что Трамп попросил руководителя административно-бюджетного управления Мика Малвейни приостановить миллионные выплаты военной помощи Украине примерно за неделю до звонка Зеленскому 25 июля.

Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани запутался в своих заявлениях и случайно признал, что просил от представителей официальной власти Украины начать расследование против семьи Джо Байдена.

24 сентября Трамп разрешил опубликовать стенограмму его телефонного разговора с Зеленским.

В тот же день демократы в Конгрессе США официально направили запрос на расследование действий Трампа из-за его скандального разговора с Зеленским.