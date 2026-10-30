Москва погоджується на участь Європи в переговорах лише на певному етапі

У Кремлі припустили, що представники європейських держав можуть долучитися до переговорів щодо завершення війни Росії проти України на певному етапі. Водночас найближчу зустріч України, США та Росії в Абу-Дабі Москва планує провести без участи Європи.

Про це 30 жовтня заявив речник російського президента Дмітрій Пєсков у коментарі російським ЗМІ. За його словами, майбутні переговори відбудуться у тристоронньому форматі.

«На якійсь стадії, так, підключення європейців буде потрібне. Але поки що про це ніхто предметно не говорив», – сказав Пєсков.

Напередодні помічник Владіміра Путіна Юрій Ушаков заявив, що представників європейських держав не запрошуватимуть до участі в наступному раунді переговорів України, США та Росії. Він додав, що європейці можуть приїхати до Абу-Дабі, але за стіл переговорів їх не запросять.

29 жовтня Пєсков також стверджував, що тристоронній формат не передбачає участі Євросоюзу. За його словами, Москва не вважає позицію ЄС спрямованою на досягнення миру. Речниця МЗС Росії Марія Захарова, зі свого боку, звинуватила європейських лідерів у небажанні обговорювати «російські інтереси» та висуванні «нереалістичних вимог» до Москви.

У Європейській комісії заявили, що продовжують брати участь у дипломатичних зусиллях для завершення війни. Водночас головна речниця Єврокомісії Паула Піньо не підтвердила, чи будуть представники ЄС на наступному раунді переговорів. За її словами, наразі додаткової інформації про можливі зустрічі немає, але ситуація може змінитися.

Президент України Володимир Зеленський раніше висловлював зацікавленість у залученні європейських партнерів до переговорного процесу, зокрема до обговорення питань європейської безпеки.

Водночас 28 жовтня під час пресконференції в Нідерландах він заявив, що Україна не відмовлятиметься від тристоронніх переговорів, якщо США наполягатимуть саме на такому форматі.

«Ми не будемо руйнувати можливість цієї зустрічі, тому що нам потрібно просувати мирний процес у будь-яких форматах, у будь-які дні, якомога швидше», – сказав Зеленський.

При цьому він наголосив, що обговорювати майбутню архітектуру безпеки Європи без участі самих європейських держав нелогічно.

Наступний раунд переговорів України, США та Росії попередньо планують провести в Абу-Дабі з 6 до 10 листопада.