Підступні ігрища по-американськи: як США намагаються тиснути на Україну

Апарат генерального інспектора Пентагону напередодні відмовився розслідувати інцидент із уповільненням роботи терміналів супутникового зв’язку Starlink та їхньої військової версії Starshield в Україні на запит сенаторів від обох партій. Детальніше про те, яким чином надалі діятимуть американські законодавці у цій гучній справі — далі в матеріалі ForUA.

Перші «ластівки», котрі свідчили про те, що Україна зіткнулася із уповільненням роботи терміналів Starlink, що зірвало низку операцій ЗСУ, з’явилися ще 14 жовтня. Зокрема, на Печерських пагорбах стверджували, що термінали перестали працювати на швидкості понад 160 км/год., при цьому військових заздалегідь не попереджали про такі обмеження. У Білому домі наявність проблем заперечували, мільярдер та засновник Space X Ілон Маск, якому належить технологія, також заявляв про свою непричетність до того, що відбувається. Потім кілька днів поспіль відбувався словесний пінг-понг. Особисто президент Трамп заперечував свою причетність до рішення про уповільнення роботи Starlink, а Маск нагадував, що в його зону відповідальності входить лише комерційна версія терміналів, а військова Starshield, що використовується в Україні, перебуває у віданні Пентагону. В результаті 22 жовтня Трамп повідомив про відновлення всіх функцій супутникового зв’язку, але президент Зеленський підтвердив лише часткове відновлення їхньої роботи.

Вже через два дні, 24 жовтня, Маск звинуватив Україну у тому, що вона начебто порушила правила використання комерційної версії терміналів, оскільки застосовувала їх для нанесення ударів за допомогою БПЛА. На Банковій таке трактування категорично відкинули. Далі двопартійна група із дев’яти американських сенаторів звернулася до апарату генерального інспектора Пентагону з проханням провести ретельне розслідування та виявити винних, але зіткнулася з відмовою. У військовому відомстві сенаторів переадресували до Військово-повітряних сил (ВПС) США. При цьому, представниця апарату Пентагону Моллі Халперн заявила Assosiated Press, що рішення ще можна буде переглянути, якщо з’явиться нова додаткова інформація. Натомість заявники переконані, що у Пентагоні таким чином спробували вигородити Ілона Маска і зазначили, що «просто так цю справу не залишать».

Водночас власне розслідування цієї гучної справи провело The Atlantic.

Видання констатує, що система Starlink створювалася виключно для комерційного використання, «що чітко зафіксовано у контрактних зобов’язаннях». «Для воєнних цілей існувала Starshield, яка знаходиться під контролем Пентагону. На початку російсько-української війни Німеччина та Польща закупили тисячі терміналів комерційної версії Starlink та передали їх Україні. При цьому частка спеціалізованих терміналів Starshield в країні становить менше ніж 1%.

Комерційна версія Starlink набагато дешевша в плані обслуговування, ніж військова. І тому, скоріше за все історія з обмеженням роботи терміналів - це спроба виторгувати вигідніші умови обслуговування та примусово перевести Україну на Starshield. Тим більше що вартість комерційної версії супутникового зв’язку коливається в районі $30 на місяць за термінал, тоді як вартість обслуговування Starshield доходить до $25 тисяч», - зауважує видання.

The Atlantic стверджує, що Space X вже ініціювала відповідні переговори з Пентагоном.

До речі, про Пентагон. Не далі, як у четвер, 29 жовтня очільник Пентагону Піт Гегсет звільнив генерал-лейтенанта Бретта Сильвію, одного з провідних стратегів відомства. Його підозрюють у передачі журналістам секретної інформації про війни в Україні та на Близькому Сході. Як повідомляє ABC News, Сильвія не пройшов три перевірки на поліграфі, пов’язані з імовірним розголошенням секретної інформації. Всі матеріали щодо нього передані в міністерство юстиції США. Водночас міністерство юстиції не відповіло на запит ABC News щодо цієї ситуації. Зазначається, що Сильвія стає останнім старшим військовим офіцером, якого або звільнили, або відсторонили під час перебування на посаді 46-річного Гегсета.

Тим часом союзники по НАТО песимістично ставляться до того, що Україна отримає вкрай необхідні їй наразі ракети-перехоплювачі Patriot до проміжних виборів у Конгрес США наступного тижня. «Президент України Володимир Зеленський заявив, що все ще очікує затвердження міністром оборони США Пітом Гегсетом передачі додаткових перехоплювачів, але джерела в НАТО кажуть, що ситуація залишається вкрай складною. Союзники не мають чіткого уявлення про те, чи будуть ці ракети надані та коли вони можуть прибути», - повідомляє Euronews. За даними мовника, усе це відбувається на тлі підозр про, те що Дональд Трамп використовує військову допомогу для тиску на Київ з метою змусити його піти на територіальні поступки у переговорах з РФ.

На запитання Euronews, чи є якісь ознаки того, що перехоплювачі незабаром надійдуть Україні, одне джерело в Альянсі відповіло, що ситуація залишається «дуже нечіткою і дуже непередбачуваною». «Трамп використовує всі важелі впливу і тиску на Київ», - сказав співрозмовник телеканалу з НАТО. Натомість ще два неназвані співрозмовники зазначили, що Вашингтон розчарований відсутністю прогресу у припиненні війни і прагне якнайшвидшого її завершення.

Одне джерело охарактеризувало війну як «камінь у черевику» для Вашингтона, але зазначило, що США розуміють необхідність підтримувати відносини з союзниками по НАТО, зокрема в контексті війни в Ірані.

Як відомо, на тлі затримок постачань Україні засобів ППО генеральний секретар НАТО Марк Рютте напередодні закликав союзників у двосторонньому порядку передати власні запаси, зважаючи на нагальні потреби Києва. За даними джерел Reuters в Альянсі, Греція та Іспанія мають значні запаси технічно менш досконалих ракет PAC-2. Однак, наголошує агентство, ані Афіни, ані Мадрид не прислухалися до заклику пана Рютте передати ці перехоплювачі Україні.

Водночас днями міністр оборони (МОУ) Євгеній Хмара закликав країни формату E5 – Німеччину, Велику Британію, Францію, Польщу та Італію – розглянути можливість передачі Україні 10% своїх запасів ракет-перехоплювачів до систем Patriot та IRIS-T в обмін на майбутні постачання, яких очікує Київ.

Механізм обміну наступний: Україна вже має законтрактовані майбутні постачання ракет і пропонує схему заміщення - партнери передають частину боєприпасів зі своїх складів негайно, а згодом отримують назад за майбутніми контрактами (профінансованими зокрема за кошти кредиту ЄС).

Під час зустрічі у форматі E5 (за участі представників оборонних відомств п’яти країн, а також єврокомісарів та представників НАТО) 26 жовтня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що Німеччина передає Україні перехоплювачі PAC-2 до Patriot зі своїх запасів, а інші союзники «підтвердили готовність шукати шляхи підтримки та посилення українського повітряного щита». Окрім того, пан Пісторіус додав, що офіційний Берлін «зробить все можливе, щоб США надалі підтримували Україну». Хочеться вірити, що зусилля німецьких союзників не виявляться марними, позаяк наразі Білий дім у контексті російско-української війни продовжує вести темні ігрища по відношенню до офіційного Києва.