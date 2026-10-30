В Іспанії вибухнув завод, який виробляє боєприпаси для України

Вранці 30 жовтня на заводі з виробництва боєприпасів El Fargue поблизу іспанської Гранади стався вибух. Щонайменше троє людей постраждали.

Про це повідомляє іспанська газета ABC.

Вибух пролунав близько 09:00 у зоні спалювання пороху, яка розташована в частині підприємства з обмеженим доступом. Причини інциденту з'ясовують.

За інформацією Національної поліції Іспанії, двоє працівників зазнали легких травм слуху через потужну детонацію. Водночас профспілка UGT повідомляє про трьох постраждалих.

За даними джерел профспілки, вибух стався під час планового випробування. Територію, де проводили роботи, попередньо оточили, тож сторонніх поблизу не було.

Співрозмовники ABC розповіли, що підприємство, на якому працюють близько 300 людей, закрили до кінця дня. Завод належить словацькій компанії MSM Group.

За словами джерел видання, працівники підприємства щодня проходять перевірки безпеки. Їм також заборонено проносити мобільні телефони на територію заводу.

Як зазначає ABC, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну MSM Group, що базується в Гранаді, зосередилася переважно на виробництві боєприпасів різних калібрів і компонентів ракет для України.