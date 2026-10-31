Усик планує завершити кар'єру боєм за звання абсолютного чемпіона

Український боксер Олександр Усик планує у 2027 році повернутися до першої важкої ваги, щоб поборотися за звання абсолютного чемпіона світу. Одним із головних суперників у його планах є американець Девід Бенавідес.

Про це виданню The Ring розповів радник українського боксера Сергій Лапін.

За його словами, спочатку Усик розглядає можливість поборотися за вакантний чемпіонський пояс IBF, а після цього провести об'єднавчий бій із Бенавідесом, який володіє титулами WBA та WBO.

«Олександр прагне повернутися у першу важку вагу в 2027 році та знову стати абсолютним чемпіоном. Спочатку ми розглядаємо бій за вакантний титул чемпіона світу IBF. Потім наша мета — зустрітися з Девідом Бенавідесом, щоб об'єднати всі пояси», — цитує Лапіна BoxingScene.

У команді Усика називають 2027 рік останнім етапом його кар'єри. Українець хоче завершити виступи в статусі абсолютного чемпіона саме в першій важкій вазі, де вперше зібрав усі основні чемпіонські пояси.

Востаннє Усик виступав у цьому дивізіоні в листопаді 2018 року. Тоді він нокаутував британця Тоні Беллью у восьмому раунді й завершив об'єднання чемпіонських титулів. Після цього українець перейшов у надважку вагу, де двічі перемагав Ентоні Джошуа, Тайсона Ф'юрі та Даніеля Дюбуа.

У червні 2026 року Усик звільнив титули WBA, WBC та IBF у надважкій вазі. Переговори про бій із колишнім чемпіоном світу Деонтеєм Вайлдером завершилися без домовленості через фінансові питання.

Бенавідес наступний поєдинок має провести 5 грудня 2026 року проти поляка Міхала Цеслака. На кону будуть чемпіонські пояси першої важкої ваги WBA, WBO та WBC. Після цього американець розглядає можливість боїв із чемпіоном Джейєм Опетаєю та колишнім абсолютним чемпіоном у напівважкій вазі Артуром Бетербієвим.

Промоутер Бенавідеса Семпсон Левкович назвав можливий поєдинок з Усиком чудовою подією для боксу та обох спортсменів.

Останній бій Усик провів у травні 2026 року проти кікбоксера Ріко Верховена біля пірамід у Гізі. Українець переміг технічним нокаутом в 11-му раунді.