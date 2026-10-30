МОН не поширюватиме експеримент із наглядовими радами на всі університети

Міністерство освіти і науки не планує масово залучати університети до експерименту з посилення ролі наглядових рад. Заклади вищої освіти зможуть долучитися до нової моделі врядування добровільно, за рішенням ученої ради.

Про це йдеться в повідомленні МОН за результатами зустрічі міністра освіти Андрія Бутенка з керівниками університетів та представниками громадської організації «Спілка ректорів закладів вищої освіти України».

У міністерстві заявили, що працюють над розширенням фінансової, інвестиційної та майнової автономії університетів. Це має дати закладам змогу ефективніше залучати ресурси, розвивати партнерства та спрямовувати власні доходи на пріоритетні потреби.

Водночас розширення повноважень університетів, за позицією МОН, має супроводжуватися прозорим управлінням, чітким розподілом відповідальності між керівництвом, ученими та наглядовими радами, а також підзвітністю університетським спільнотам.

«Міністерство не планує масового включення університетів до експерименту. Для закладів, готових долучитися до нової моделі, передбачається можливість приєднання за рішенням ученої ради», — наголосили у відомстві.

На зустрічі також обговорили підготовку законопроєкту про модернізацію мережі закладів вищої освіти. У МОН зазначили, що рішення про зміни мають враховувати освітні потреби, кадрові можливості та фінансову стійкість університетів, а також перспективи розвитку регіонів. Серед умов реорганізації назвали захист прав студентів і працівників та зрозумілі процедури впровадження змін.

У вересні 2024 року Кабінет міністрів запустив експеримент із посилення ролі наглядових рад у трьох університетах. До нього долучилися Національний авіаційний університет, який згодом реорганізували в державне некомерційне підприємство «Національний університет "Київський авіаційний інститут"», Запорізький національний університет і Карпатський національний університет імені Василя Стефаника.

У середині 2025 року тодішній віцепрем’єр-міністр, відповідальний за освіту, Михайло Федоров анонсував, що у 2026 році реформу поширять на всі університети. Однак наприкінці 2025-го заступник міністра освіти Микола Трофименко заявив, що посилення ролі наглядових рад законодавчо закріплять, але участь у новій моделі залишиться добровільною.

6 жовтня Трофименко повідомив, що дворічного експерименту не вистачило, аби переконатися в ефективності цієї моделі. Міністр Андрій Бутенко, зі свого боку, вважає, що оцінювати проміжні результати експерименту зарано.

Президентка КАІ Ксенія Семенова виступає за поширення експерименту на всі університети або принаймні за зміну їхньої організаційно-правової форми на державні некомерційні товариства.

Наразі МОН пропонує продовжити експеримент ще на два роки в дещо зміненому форматі. Участь у ньому знову братимуть КАІ, Запорізький національний університет і Карпатський національний університет імені Василя Стефаника. Інші державні університети, підпорядковані МОН, зможуть приєднатися за рішенням ученої ради. Водночас міністерство пропонує залишити за собою право самостійно ініціювати долучення до експерименту університету, в якому виявлять ознаки кризового стану.