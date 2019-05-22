Глава Администрации Президента Украины Андрей Богдан заявил, что под закон о люстрации он попал «абсолютно несправедливо». Соответствующее заявление он сделал в эфире 112 Украина.

«Я попал под закон о люстрации абсолютно несправедливо. Я закрыл одну коррупционную схему, которая выводила 2 млрд грн в год при всех властях, и автор этой схемы при Министерстве юстиции в реестрах был одним из авторов закона о люстрации. И так случилось, наши предшественники принимали этот закон, именно глава Администрации Президента и его заместители выведены из-под государственной службы. И если я могу занимать какую-то должность на территории Украины, это либо глава АП, или заместители, поэтому в этом нет никакого нарушения ни норм морали, ни норм закона», - считает Богдан.

Глава АП напомнил, что данный закон находится на рассмотрении Конституционного суда более четырех лет, однако подчеркнул, что новый Президент и его команда не будут оказывать какого либо влияния на КС.

«Мы не будем передавать никаких сигналов, как передавала прошлая власть, останавливала рассмотрение тех или иных дел Конституционным судом - этот же закон (о люстрации. - Ред.), который на рассмотрении Конституционного суда более четырех лет. Однако ответ должен дать Конституционный суд, мы никоим образом не влияем на его решение, но мы и не будем давать сигнал, что нужно его затягивать», - добавил Богдан.

Богдан попал под закон о люстрации потому, что он дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во времена президентства Виктора Януковича. А эта должность входит в перечень тех, в отношении которых осуществляются мероприятия по очищению власти.

Как ранее сообщал ForUm, 21 мая Зеленский назначил Богдана главой Администрации Президента.

Сергей Трофимов назначен первым заместителем главы АП. Также заместителями руководителя АП назначены Юрий Костюк, Руслан Рябошапка, Елена Зеркаль и Кирилл Тимошенко.