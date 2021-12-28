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«Это бред человека с алкогольной интоксикацией». Так народный депутат Украины Николай Тищенко в интервью изданию Новости Украины - From.UA прокомментировал недавнее заявление Андрея Богдана о том, что Тищенко может стать премьер-министром Украины.

Напомним, в интервью Дмитрию Гордону экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что заместителя главы фракции «Слуга народа» Николая Тищенко пора назначить премьер-министром. 

По словам Богдана, в Офисе президента идет настоящая борьба между кандидатами в премьеры. Помимо Тищенко на этот пост претендует Алексей Чернышов. Также Богдан добавил, что не против занять должность и Александр Кубраков. 

А ранее Андрей Богдан назвал Николая Тищенко самым близким человеком Зеленского, к мнению которого президент прислушивается.

«Мне сложно комментировать слова Богдана, но у него все написано на лице. Присмотритесь. Мне кажется там запущенная стадия алкоголизма. А так как алкоголизм – это болезнь, у меня нет морального права обсуждать больного человека. Богдан живет в параллельной метавселенной. Пусть там и остается», прокомментировал  Тищенко слова в свой адрес.
ForUm

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