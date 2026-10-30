Російські атаки пошкодили понад 800 одиниць обладнання на енергооб’єктах

Від вересня російські війська здійснили понад 350 атак на українську енергетичну інфраструктуру. Унаслідок обстрілів пошкоджено більш ніж 800 одиниць обладнання на підстанціях і генерувальних потужностях. Близько 350 одиниць Україна повністю втратила.

Про це перший віцепрем’єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив під час години запитань до уряду.

За його словами, наразі 235 трансформаторів мають другий рівень захисту. Міністр також розповів про ефективність захисних споруд, облаштованих навколо енергетичних об’єктів.

«Є єдиний факт ураження балістичною ракетою об'єктів захисту. Інших фактів, за всієї кількості балістичних атак, немає», — заявив Шмигаль.

Найефективнішим способом захисту енергетичних об’єктів він назвав конструкції із жорстким предетонаційним екраном.

Міністр наголосив, що за нинішньої інтенсивності російських атак відновлення пошкоджених об’єктів без захисних споруд тривало б місяцями.