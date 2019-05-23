Министерство юстиции направило в Администрацию Президента письмо с просьбой предоставить копии трудовых книжек и информацию о начале люстрационной проверки новоназначенных руководителей АП. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов.

«Сегодня направляю письмо в Администрацию Президента Украины с разъяснением законодательства об очищении власти и его применения в отношении должности главы Администрации Президента», – отметил он.

По словам Петухова, субъект назначения отвечает за проведение люстрационной проверки и в случае выявления факта применения запретов, предусмотренных законом, должен уволить такое лицо и отправить это решение Министерству юстиции. «Мы вносим это лицо в люстрационный реестр», – подчеркнул он.

В то же время замминистра сообщил, что в случае невыполнения требований закона «Об очищении власти» окончательное решение должен принимать суд и мы не исключаем такого варианта.

«Для проверки правильности выполнения закона запрашиваем информацию о новоназначенных руководителей Администрации Президента. Это совершенно обычная устоявшаяся практика Минюста, в которой нет ни капли политики», – подытожил он.

Как сообщал ForUm, 21 мая президент Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой Администрации Президента.

Он заявил, что под закон о люстрации попал «абсолютно несправедливо».

У Вашингтона возникли «некоторые вопросы» в связи с указом о назначении главой АП Богдана.