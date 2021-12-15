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Первый вице-спикер парламента Александр Корниенко посоветовал бывшему главе Офиса президента Андрею Богдану идти в Национальное антикоррупционное бюро с информацией о «тысяче долларов в конвертах для «слуг народа».

Об этом он в кулуарах парламента, передает Украинская правда.

«Все, кто что-то видели, слышали, пожалуйста – в НАБУ могут идти, это их подследственность. Штрафы есть согласно регламенту за неголосование, внесенный законопроект (6408), чтобы это отменить, но регламентный комитет категорически против, поэтому пока идет дискуссия», - сказал он.

Андрей Богдан в интервью Гордону рассказал, что народные депутаты от «Слуги народа» получают тысячи долларов в конвертах за голосования в Верховной Раде.

Ранее нардеп Анна Скороход заявляла, что ее бывшие коллеги по фракции «Слуга народа» получают зарплаты в конвертах, выдаваемых заместителями Давида Арахамии.
ForUm

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