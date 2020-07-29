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Возле пункта пропуска «Юнаковка» на Сумщине группа реагирования пограничников обнаружила 45-летнего гражданина России. Мужчина в пешем порядке незаконно пересек границу с территории РФ в Украину, сообщила пресс-служба ГПСУ.

Во время выяснения обстоятельств правонарушения мужчина обратился к сотрудникам Государственной пограничной службы Украины о признании его лицом, которое нуждается в дополнительной защите, как беженец. В ходе беседы россиянин сообщил, что в России он преследуется за политические и религиозные взгляды, а потому не мог там больше оставаться.

После проведения определенных в таких случаях законодательством мер гражданина России направили в органы Государственной миграционной службы Украины.
ForUm

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