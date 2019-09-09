Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева допускает, что попросит политического убежища в Великобритании. Об этом она сообщила в интервью LIGA.net.
«Пока не вижу смысла, но если придется, то конечно. Если наша страна будет гнобить своего же реформатора — преследовать политически и физически, мне ничего не останется, как попросить политубежища», — отметила она.
Напомним, 30 августа в Лондоне на пешеходном переходе Гонтареву сбила машина.
В ночь на 5 сентября в Киеве сожгли машину ее невестки, которую тоже зовут Валерия Гонтарева.
Ранее Гонтарева заявила, что олигарх и бывший владелец Приватбанка Игорь Коломойский угрожает ей.
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