Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева допускает, что попросит политического убежища в Великобритании. Об этом она сообщила в интервью LIGA.net.

«Пока не вижу смысла, но если придется, то конечно. Если наша страна будет гнобить своего же реформатора — преследовать политически и физически, мне ничего не останется, как попросить политубежища», — отметила она.

Напомним, 30 августа в Лондоне на пешеходном переходе Гонтареву сбила машина.

В ночь на 5 сентября в Киеве сожгли машину ее невестки, которую тоже зовут Валерия Гонтарева.

Ранее Гонтарева заявила, что олигарх и бывший владелец Приватбанка Игорь Коломойский угрожает ей.