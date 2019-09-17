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Полиция расследует пожар в доме экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой в поселке Гореничи под Киевом как умышленный поджог, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Следственно-оперативная группа, которая выехала на место происшествия, установила, что охранник ночью услышал посторонний шум. Когда мужчина вышел во двор, увидел возгорание кровли дома.

Также во время просмотра записей с камер видеонаблюдения выявлено, что около 03:00 часов неизвестный, который сейчас подозревается в совершении поджога, перелез через забор домовладения.

С мая дом использовался как дачный, до сентября этого года территория домовладения находилась под охраной 6 работников. На момент возникновения пожара на месте находился только один охранник.

Полиция выясняет все обстоятельства возгорания и принимает меры по поиску и установлению лица, совершившего уничтожение имущества.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет. Продолжаются следственные действия.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Киево-Святошинского района, криминалистическая лаборатория, следователи и криминальная полиция областного управления полиции и подразделение уголовного анализа.

Напомним, неизвестные сожгли дом экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой в поселке Гореничи под Киевом.

Президент Владимир Зеленский заявил, что расследование пожара в доме Гонтаревой должно стать приоритетом в работе правоохранительных органов. 
ForUm

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