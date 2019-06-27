Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что олигарх и бывший владелец Приватбанка Игорь Коломойский угрожает ей. Об этом она сообщила в интервью Громадському и BBC Украина.

«Вы знаете, что в страну вернулась не только преступная власть Януковича, с которой мы боролись. Вернулся один из олигархов, который постоянно мне угрожает. Это очень плохо, что он вернулся. Плохо, для меня лично и для страны. Лично мне он угрожает. В интервью Коломойский заявил, что если я не вернусь в Украину, то он меня вывезет в частном порядке. По-английски это kidnapping. Это преступление на территории Великобритании. Я хочу, чтобы это было всем понятно. Если со мной что случится, чтобы все знали чему», - сказала Гонтарева.

По ее словам, с Коломойским до национализации Приватбанка она встречалась около 20 раз. Последний раз лично видела его в ночь перед национализацией Приватбанка: «Это была знаменитая ночь, когда собралась большая часть Кабмина - министр финансов, разумеется, премьер-министр, министр юстиции, Аваков, президент. Вот в этой комнате я видела Коломойского накануне национализации, где ему написали письмо с просьбой о национализации».

На вопрос о рекапитализации других банков, Гонтарева заверила: ко всем банкам были одинаковые требования, впрочем, не все владельцы банков их выполнили: «Проблемы не были связаны только с господином Коломойским. Если мы с посмотрим, сколько денег государство внесло в государственные банки, на что использовались кредиты государственных банков, посмотрим на олигархическую модель построения украинского банковского сектора, то увидим, как с рынка был выведен банк олигарха Фирташа. Там не было капитала, он его так и не внес. Два банка господина Бахматюка. А вот, например, банк Пинчука и банк Ахметова выполнили требования, внесли капиталы, дали залоги. Не было задачи вывести банки с рынка, была программа рекапитализации, согласование с международным валютным фондом в четыре года».