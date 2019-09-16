Освобожденный из плена Владимир Балух заявил, что сразу же после прибытия в российскую колонию к нему применяли пытки.



Соответствующее заявление он сделал в ходе пресс-конференции 16 сентября, передает УНИАН.

«На территории колонии был избит. Их там было много, человек 10, минимум 8. Кто именно бил я не видел. Я стоял лицом к стене… Били по ногам, в область печени и почек. По голове сзади… Я находился лицом к стене, я находился в растянутом положении до дикой физической боли», – сказал он.

По его словам, в СИЗО Твери к нему применялось «жесткое физическое насилие»: «Это были пытки с угрозами сексуального надругательства… и было избиение, наволочка на голову, поливание водой, битье по всем частям тела, шокер, по пяткам, по ногам, по ушам. И угрозы сексуального насилия».



Напомним, 7 сентября в Украину вернулись 24 моряка, журналист Роман Сущенко, режиссер Олег Сенцов, Александр Кольченко, Павел Гриб, Станислав Клых, Николай Карпюк, Владимир Балух, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров и Николай Сизанович.

Владимира Балуха задержали 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ РФ утверждали, что обнаружили в его доме 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Сам Балух и его защитники утверждают, что его наказывают за проукраинскую позицию – во дворе его дома находился флаг Украины.

Балух объявил бессрочную голодовку 19 марта 2018 года и приостановил ее на время этапирования.

Подконтрольный РФ Верховный суд Крыма смягчил приговор украинцу, дав ему 4 года и 11 месяцев колонии и оштрафовав на 10 тыс. российских рублей.

Балух с 29 марта находится в исправительной колонии № 4 в Торжке Тверской области, что в 1,5 тыс. км от его дома в Крыму.

Балуха регулярно отправляли в штрафной изолятор в российской колонии, где он отбывал наказание. Последний раз это произошло в конце июля. До этого Балуха помещали в ШИЗО, где он провел, в общей сложности, около двух месяцев.