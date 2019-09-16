также в разделеОбщество
Вандалы 172 раза портили пригородные поезда Укрзализныци 3
Зама Филатова объявили в розыск из-за хищений на ремонте моста 10
Балух о здоровье: Есть проблемы, лечение Феофанией не закончится 17
ГБР разоблачило правоохранителей, «сливавших» телефонные разговоры 18
СМИ: В Мариуполе расстреляли известного боевика «ДНР», штурмовавшего ДАП 61
Плененному пулеметчику «ДНР» избрали меру пресечения 18
На Львовщине стартовали учения «Rapid Trident-2019» 25
Smart-реформы киевского метро: в соцсетях заговорили об отмывании денег на карточках и терминалах-мошенниках 52
На харьковском авиапредприятии разоблачили миллионные злоупотребления 32
Закарпатский налоговик требовал взятку от иностранца 13
Супрун: Новая глава Минздрава сказала, что ей «дают» заместителей 44
ГБР: Пограничники способствовали контрабанде табачных изделий в Румынию 17
Волкер считает значение Цемаха в деле МН17 преувеличенным 24
В Ривном 12-летняя девочка родила ребенка 22
В Станице Луганской асфальтируют дорогу от моста к КПВВ 23
Стычки на «ХарьковПрайде»: пострадали 2 полицейских, есть задержанные 24
Папа Римский приветствовал обмен пленными между Украиной и Россией 19
Укрзализныця представила обновленный плацкартный вагон 83

Освобожденный из плена Владимир Балух заявил, что сразу же после прибытия в российскую колонию к нему применяли пытки.

Соответствующее заявление он сделал в ходе пресс-конференции 16 сентября, передает УНИАН.

«На территории колонии был избит. Их там было много, человек 10, минимум 8. Кто именно бил я не видел. Я стоял лицом к стене… Били по ногам, в область печени и почек. По голове сзади… Я находился лицом к стене, я находился в растянутом положении до дикой физической боли», – сказал он.

По его словам, в СИЗО Твери к нему применялось «жесткое физическое насилие»: «Это были пытки с угрозами сексуального надругательства… и было избиение, наволочка на голову, поливание водой, битье по всем частям тела, шокер, по пяткам, по ногам, по ушам. И угрозы сексуального насилия».

Напомним, 7 сентября в Украину вернулись 24 моряка, журналист Роман Сущенко, режиссер Олег Сенцов, Александр Кольченко, Павел Гриб, Станислав Клых, Николай Карпюк, Владимир Балух, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров и Николай Сизанович.

Владимира Балуха задержали 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ РФ утверждали, что обнаружили в его доме 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Сам Балух и его защитники утверждают, что его наказывают за проукраинскую позицию – во дворе его дома находился флаг Украины. 

Балух объявил бессрочную голодовку 19 марта 2018 года и приостановил ее на время этапирования. 

Подконтрольный РФ Верховный суд Крыма смягчил приговор украинцу, дав ему 4 года и 11 месяцев колонии и оштрафовав на 10 тыс. российских рублей.

Балух с 29 марта находится в исправительной колонии № 4 в Торжке Тверской области, что в 1,5 тыс. км от его дома в Крыму.

Балуха регулярно отправляли в штрафной изолятор в российской колонии, где он отбывал наказание. Последний раз это произошло в конце июля. До этого Балуха помещали в ШИЗО, где он провел, в общей сложности, около двух месяцев.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

40
Теги