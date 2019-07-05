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Заключенный в России украинский активист из аннексированного Крыма Владимир Балух прекратил голодовку «в связи с удовлетворением его требования».

Как сообщает Крымская правозащитная группа, Балуха 5 июля в колонии № 4 российского Торжка посетил украинский консул.

Сейчас он находится в помещении камерного типа (ПКТ). Активиста туда поместили на шесть месяцев. Это обосновывали тем, что Балух является «злостным нарушителем» внутреннего распорядка.

Подтверждение информации о прекращении голодовки из других источников пока нет.

Напомним, с 29 марта 2019 года украинский активист из Крыма, политзаключенный Владимир Балух находится в российской исправительной колонии №4 города Торжок Тверской области России. После того как к Балуху не допустили представителя консульства Украины в РФ, он 27 июня 2019 года объявил голодовку.

Причиной отказа во встрече с украинским консулом сотрудники колонии назвали то, что, по информации ФСИН, Балух якобы является гражданином РФ. Никакой подтверждающей это информации предоставлено не было.

Владимир Балух — гражданин Украины, «автоматического» российского паспорта в Крыму он не получал. Ранее в Крыму его осудили именно как гражданина Украины. Более того, оккупационные суды использовали украинское гражданство активиста как одно из оснований взятия его под стражу.

В феврале 2019 года Владимира Балуха, без его согласия, в нарушении ст. 49 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, этапировали из Крыма в Тверскую область РФ, ИК-4 г. Торжок.

Сейчас он незаконно содержится в колонии РФ, в которой к нему относятся крайне предвзято и нетерпимо, зная его украинскую позицию и борьбу с российской репрессивной системой. Пребывание украинского активиста в российской колонии создает серьезные угрозы его жизни и здоровью.
ForUm

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