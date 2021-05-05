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Прокуроры Департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора сообщили о подозрении двум гражданам Украины в жестоком обращении с военнопленными и нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Как сообщила пресс-служба ОГП, досудебным расследованием установлено, что один из подозреваемых с апреля по декабрь 2014 года, будучи охранником в одной из «тюрем» оккупационной администрации РФ в Донецкой области, обустроенной в захваченном помещении Управления СБУ, жестоко обращался с военнослужащими одного из батальонов территориальной обороны.

С целью деморализации украинских воинов он регулярно пытал их, нанося многочисленные удары руками и резиновой дубинкой по различным частям тела.

По данным следствия, другой подозреваемый с апреля 2014 по февраль 2016 года, будучи охранником той же «тюрьмы», унижал военнослужащих батальона территориальной обороны, словесно оскорбляя, запугивая их и угрожая их жизни.

Такие преступные действия являются серьезным нарушением статьи 130 Женевской Конвенции об обращении с военнопленными в 1949 году, статьи 11 Дополнительного протокола к Женевским Конвенциям. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Главное следственное управление СБУ.

Установлено более 250 случаев пыток военнослужащих и гражданских в этой «тюрьме ДНР». Всего в материалах уголовного производства речь идет о 170 незаконных местах несвободы на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, где участниками НВФ РФ удерживалось более 3500 тысяч человек.
ForUm

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