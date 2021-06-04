Патрульному полицейскому одного из отделов ГУ Нацполиции в Житомирской области сообщено о подозрении по факту пыток (ч. 2 ст. 127 УК Украины), информирует Офис генпрокурора.

Во время расследования в уголовном производстве по факту пыток двух человек на Житомирщине установлена ​​причастность полицейского к другим фактам пыток. Установлено, что в ходе общения в помещении отделения полиции с юношей, который заявил о совершении кражи и спорил с полицейским, правоохранитель неоднократно нанес ему удары в голову и туловище, пытаясь наказать за «плохое поведение» и запугать.

Напомним, в январе 2021 между населенными пунктами одного из районов Житомирской области группа лиц, требуя у двух юношей признать причастность к похищению автомобиля, наносили пострадавшим удары руками и ногами в различные части тела, заставляли их стоять на коленях. К таким действиям присоединился патрульный, который прибыл на место происшествия. Полицейский достал пистолет, перезарядил его и приставил к голове одного из пострадавших и спустил крючок пистолета, требуя предоставить сведения об угоне автомобиля.