Сообщено о подозрении начальнику и двум сотрудникам одного из отделов полиции Главного управления Нацполиции в Черкасской области по факту пыток в отделе полиции в Городище, информирует пресс-служба ОГП.

По данным следствия, 6 февраля 2021 в больницу за медицинской помощью обратился гражданин с многочисленными телесными повреждениями и сообщил, что его избили сотрудники полиции. Установлено, что накануне мужчину доставляли в отдел полиции для проверки его причастности к краже и мошенничества.

По данному факту двум участковым инспекторам отдела полиции уже сообщалось о подозрении в истязании и применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

В ходе досудебного расследования установлена ​​причастность к этому преступлению еще двух работников уголовного розыска, которые своими действиями фактически способствовали осуществлению пытки со стороны своих коллег, или же помогали скрыть этот факт, а также начальника отдела полиции, не сообщил компетентные органы о совершении подчиненными указанных действий.

Одному из оперативных сотрудников отдела полиции сообщено о подозрении в истязании и задержании лица с последующим отказом признать факт задержания (ч. 2 ст. 127, ст. 146-1 УК Украины), другому полицейскому, который непосредственно не участвовал в пытках, однако уничтожал следы его совершения – по факту сокрытия преступления (ст. 396 УК Украины), и начальнику отдела полиции – по факту задержания лица с последующим отказом признать факт задержания и сокрытия преступления, совершенного его подчиненными (ч. 2 ст. 146-1 и ч. 1 ст. 396 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании всем трем подозреваемым меры пресечения.

Напомним, 5 февраля 2021 гражданин вместе со своим братом и товарищем находились в гараже одного из гаражных кооперативов в Городище, откуда правоохранители насильно доставили его в сектор полиции для допроса относительно кражи, которую они расследовали.

Во время допроса задержанный категорически отрицал свою вину. После отказа в предоставлении показаний двое старших участковых офицеров полиции, которые прибыли в отделение полиции, начали избивать мужчину железным стулом. Пострадавшему надевали наручники и наносили удары руками, ногами и шлангом от огнетушителя, а также пластиковой бутылкой с водой по различным частям тела.