«Владимир Балух поступил в ИК-4 Торжка Тверской области, где будет отбывать наказание. В заключении ему осталось пробыть немногим меньше двух лет», - проинформировал Наумлюк.

До сих пор Балуха держали в СИЗО Твери.

Напомним, 8 декабря 2016 года ФСБ России задержала Владимира Балуха, утверждая, что на чердаке его дома в Крыму обнаружили снаряды и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - вывешенный на его доме флаг Украины и табличку «Улица Героев Небесной сотни, 18».

«Суд» Крыма приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел. Украинец более 200 дней держал голодовку.

18 октября 2018 года Балух был доставлен в Керченскую исправительную колонию №2.

25 января 2019 года ему отказали в условно-досрочном освобождении. Судья мотивировал решение тем, что «отбывание более трети срока не является убедительным доказательством того, что Балух исправился».

Правозащитный центр «Мемориал» признал Владимира Балуха политическим заключенным.

Всего в России и аннексированном Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных, среди них и журналиста Укринформа Романа Сущенко, которого в РФ приговорили к 12 годам колонии строгого режима якобы за шпионаж.

Напомним, ранее адвокат заявлял, что Балуха этапируют в колонию, где применяют насилие к заключенным.