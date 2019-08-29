Верховная Рада приняла решение о досрочном прекращении полномочий народного депутата парламентариев, назначенных в состав Кабинета Министров, сообщает пресс-служба ВР.
Перед этим председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков объявил, что нардепы Денис Малюсь, Алексей Оржель, Владислава Криклий, Анна Новосад и Михаил Федоров написали заявления о досрочном сложении полномочий депутата.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук зачитал текст присяги новоизбранного члена Кабинета Министров Украины. Члены Кабинета Министров скрепили присягу личными подписями.
Гончарук выступил перед народными депутатами и попросил время для оценки состояния дел, после чего обещает подать в Верховную Раду программу Кабинета Министров. Он также призвал парламентариев к конструктиву.
Также народные депутаты приняли постановление «Об освобождении от должностей членов Кабинета Министров Украины» (№1005), которым уволили предыдущий состав Кабмина.
Как ранее сообщал ForUm, Верховная Рада Украины по представлению премьер-министра Алексея Гончарука утвердила новый состав Кабинета Министров Украины
Также Рада поддержала назначение Алексея Гончарука на должность премьер-министра Украины.
Народные депутаты утвердили Андрея Загороднюка министром обороны Украины.
Также поддержала назначение Вадима Пристайко на должность министра иностранных дел.
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