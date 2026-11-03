США виявили величезну нестачу коштів на зброю для України

США планують звернутися до союзників по НАТО з проханням виділити додаткові кошти на закупівлю американського озброєння для України в межах програми PURL. Вашингтон може порушити це питання вже цього місяця, а дефіцит фінансування для затверджених поставок наразі оцінюють приблизно у 2 млрд доларів, повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

За інформацією співрозмовників видання, Сполучені Штати вже попередили деяких союзників про намір попросити їх збільшити внески до програми. Точну суму додаткового фінансування поки не визначили.

Джерела зазначають, що Вашингтон продовжує постачати Україні озброєння навіть до отримання оплати за нього. Якщо Пентагон здійснить нові поставки, фінансовий дефіцит PURL може зрости.

Водночас потенційне звернення США демонструє, що Вашингтон продовжує підтримувати військову допомогу Києву, попри напруженість у відносинах між президентами Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом.

Як зазначає Bloomberg, суперечність між фактичними діями США у сфері оборонної допомоги та публічними заявами Трампа спричиняє невизначеність серед союзників. Це, зокрема, ускладнює переконання європейських країн виділяти гроші на нові закупівлі озброєння для України. Деякі з них дедалі обережніше ставляться до фінансування війни, яка триває вже п'ятий рік.

Минулого місяця США погрожували призупинити постачання в межах PURL через українські удари по російській нафтовій інфраструктурі. Однак, за словами джерел Bloomberg, ці погрози не були реалізовані, а програма продовжила працювати.

Як повідомляло раніше ForUa, Україна та Нідерланди розпочали роботу щодо проєкту в сфері ППО, який має назву Bliksem