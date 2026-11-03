Конгрес США втрачає головних союзників Києва

У США можуть піти з політики одразу кілька впливових республіканців, які підтримували Україну. Проміжні вибори до Конгресу 3 листопада можуть змінити розстановку сил у Вашингтоні та ускладнити просування законодавчих ініціатив на підтримку Києва, повідомляє Politico.

Серед політиків, які залишають Конгрес, видання називає колишнього лідера республіканської більшості в Сенаті Мітча Макконнелла, сенаторів Тома Тілліса, Білла Кассіді та Джона Корніна, а також членів Палати представників Дона Бекона і Майкла Маккола. «Ми втрачаємо титанів серед прихильників України в Конгресі», — заявив президент Українського конгресового комітету Америки Майкл Савків.

За оцінкою видання, кадрові зміни можуть послабити підтримку України незалежно від того, яка партія отримає контроль над Конгресом. Навіть якщо демократи здобудуть більшість і захочуть активніше допомагати Києву, їм буде складно просувати законопроєкти без підтримки частини республіканців. Додатковою перешкодою може стати позиція президента США Дональда Трампа.

Один із помічників республіканців у Палаті представників, який побажав залишитися неназваним, побоюється, що після відходу досвідчених законодавців стане складніше формувати міжпартійні коаліції та домагатися підтримки адміністрації.

Водночас демократи вже заявляли про намір ініціювати законодавчі заходи для гарантування безпеки України. Проте у разі втрати республіканцями контролю над однією або обома палатами Конгресу їхній вплив на формування політики може скоротитися.

За даними видання, потенційні наступники деяких впливових республіканців демонструють меншу прихильність до України. Зокрема, Енді Барр, який претендує на місце Макконнелла, голосував проти «Закону про підтримку України». А Кріс Гобер, якого називають можливим наступником Майкла Маккола, раніше обіймав посаду головного юрисконсульта комітету, заснованого Ілоном Маском, який критикував Україну.

Попри це, частина республіканців, які виступають за підтримку Києва, зберігає політичний вплив. Зокрема, Дон Бекон критикував ставлення Трампа до Росії та поставив під сумнів доцільність фінансування президентської програми на тлі його позиції щодо Москви.

Видання зазначає, що результати проміжних виборів можуть визначити не лише розподіл влади в Конгресі, а й те, наскільки дієвою буде двопартійна підтримка України у Вашингтоні.

Як повідомляло раніше ForUa, демократичні чвари можуть залишити Сенат США під контролем прибічників Трампа.