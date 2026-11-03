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Війна

Рашисти вдарили по Дніпру: щонайменше 17 поранених

Рашисти вдарили по Дніпру: щонайменше 17 поранених

Вранці 3 листопада російські окупанти атакували Дніпро.

"Вдосвіта ворог знову завдав ударів по Дніпру. Пошкоджені будинки. Є поранені. На місці працюють усі служби" - сказав голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Пʼятеро людей дістали поранень через ранкову атаку росіян на Дніпро.Ці люди зараз у лікарні. Двоє чоловіків 80 та 81 року - у тяжкому стані.

До 15 зросла кількість поранених через атаку росіян на Дніпро. Троє чоловіків - у тяжкому стані. Пошуково-рятувальну операцію ускладнює постійна загроза повторних ударів.

Через атаку росіян на Дніпро загинула одна людина. Рятувальники намагаються деблокувати тіло загиблого з-під завалів.

До 17 зросла кількість поранених. Рятувальники дістали з-під завалів жінку. Вона жива. Медики надають їй усю необхідну допомогу.

Через атаку росіян на Дніпро пошкоджено будівлі амбулаторії центру медико-санітарної допомоги та однієї з міських лікарень.

У лікарні перебували на лікуванні майже 100 людей. На щастя, ніхто з пацієнтів і медичних працівників не постраждав. Зараз пацієнтів переводять до інших лікарень.

Фото: Дніпропетровська ОВА.

 

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнаДніпрообстрілокупанти
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