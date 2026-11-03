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Війна

У Харкові рашисти вдарили по лікарні: 73 людини постраждали

У Харкові рашисти вдарили по лікарні: 73 людини постраждали

Вночі 3 листопада росіяни вдарили по медичному закладу в Харкові, внаслідок чого 73 людини постраждали.

"У Немишлянському районі було зафіксовано ворожий удар в перехід між корпусами одного з медичних закладів... На цю хвилину кількість постраждалих сягнула 25", - сказав голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Російський удар пошкодив будівлю одного з медвідділень, вікна чотирьох багатоповерхівок і десять автомобілів.

Триває ліквідація наслідків ворожого обстрілу, всі екстрені служби працюють в посиленому режимі.

Харків перебував під комбінованим ударом балістики та КАБів.

Мер Харкова Ігор Терехов додав, що внаслідок влучання пошкоджено більше 1000 вікон в будівлі лікарні та навколишніх багатоповерхівках.

До інших лікарень евакуюються 226 пацієнтів.

Фото: ДСНС.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнаобстріллікарняХарківокупанти
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